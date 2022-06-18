«Манчестер Юнайтед» – не приоритетный вариант для Эриксена

Полузащитник Кристиан Эриксен не горит желанием переезжать в Манчестер.

В настоящий момент на руках у датчанина три предложения – от лондонских «Брентфорда» и «Тоттенхэма», а также от «Манчестер Юнайтед». Как информирует The Athletic, Эриксен предпочёл бы остаться в Лондоне, поэтому вариант с переходом в стан «красных дьяволов» – наименее приоритетный для 30-летнего атакующего хавбека среди всех имеющихся.

Кристиан Эриксен защищал цвета «Брентфорда» с января текущего года. Соглашение истекло по окончании сезона, однако лондонцы надеются продолжить сотрудничество с датской звездой. Игрок пока не принял решение.