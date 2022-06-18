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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» не отказалась от идеи приобретения Рафиньи

18 Июня 2022 • 21:38 Комментировать

Вингер английского «Лидса» Рафинья Диас по-прежнему входит в планы «Барселоны».

Именно каталонский клуб долгое время считался явным фаворитом в споре за бразильца, однако после завершения сезона в прессе сообщалось об остывшем интересе. Однако, согласно свежей информации издания Sport, президент «Барселоны» Жоан Лапорта лично связался с Рафиньей и доложил ему, что «сине-гранатовые» продолжат добиваться трансфера. Лондонский «Арсенал» также не оставляет надежд укрепить атаку 25-летней звездой «Лидса».

В 35 поединках завершившегося розыгрыша Английской премьер-лиги Рафинья Диас записал в свой актив 11 забитых мячей и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Барселона Жоан Лапорта Рафинья Диас
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