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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» связался с окружением Асенсио

18 Июня 2022 • 21:28 Комментировать

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио заинтересовал ещё один английский клуб.

Как сообщалось в СМИ, за положением 26-летнего игрока в «Реале» уже давно следят лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», а также итальянский «Милан». Согласно заявлениям журналиста Мирко Калемме, в дело вмешался ещё один английский клуб – «Ливерпуль». Руководство финалистов Лиги чемпионов уже контактировало с окружением испанца.

Контракт Марко Асенсио с «Реалом» завершается следующим летом. В прошедшей кампании вингер провёл 42 матчей за «сливочных», в которых отметился 12 голами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Марко Асенсио
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