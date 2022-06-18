«Манчестер Юнайтед» претендует на защитника сборной Германии

Левый защитник «Хоффенхайма» Давид Раум интересен «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему футболисту со стороны других представителей Английской премьер-лиги, включая «Ливерпуль» и «Вест Хэм», а также из Италии. По данным авторитетного немецкого издания Bild, список претендентов на Раума пополнил «Манчестер Юнайтед», собирающий состав под требования Эрика тен Хага после неудачного прошедшего сезона. «Хоффенхайм» оценивает одного из своих лидеров в 40 млн евро.

В завершившейся кампании Давид Раум провёл 35 матчей, записав на свой счёт три гола и 13 результативных передач.