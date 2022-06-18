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Гвардиола одобрил продление контракта Родри

18 Июня 2022 • 20:16 Комментировать

«Манчестер Сити» предложит новый контракт полузащитнику Родри.

Действующее соглашение испанца истекает через два года, поэтому в «Сити» уже задумались о будущем игрока. По информации Фабрицио Романо, ближе к концу года руководство «горожан» предложит 25-летнему опорнику новый контракт – такой план уже одобрил наставник команды Хосеп Гвардиола.

При этом действующие чемпионы Англии не отказываются от идеи приобретения другого полузащитника – Кэлвина Филлипса, который по-прежнему возглавляет список трансферных целей клуба.

На счету Родри 46 матчей за «Сити» во всех турнирах прошедшего сезона. Испанец стал автором семи голов и двух результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Родри Эрнандес Кэлвин Филлипс
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