«Манчестер Сити» готов отпустить Зинченко

Левый защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может покинуть клуб. Ему уже найдена замена.

«Горожане» всерьёз нацелены на трансфер Марка Кукурельи из «Брайтона», по которому скоро будет сделано официально предложение. В случае прихода испанца «Сити» согласится на продажу Зинченко, сообщает журналист Фабрицио Романо. В приобретении 25-летнего украинского футболиста заинтересован «Эвертон», обозначивший его в качестве одной из приоритетных целей, и другие клубы.

В завершившемся сезоне Александр Зинченко 28 раз появился на поле в составе «Манчестер Сити», отметившись пятью результативными передачами.