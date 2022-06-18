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«Манчестер Сити» готов отпустить Зинченко

18 Июня 2022 • 20:06 Комментировать

Левый защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может покинуть клуб. Ему уже найдена замена.

«Горожане» всерьёз нацелены на трансфер Марка Кукурельи из «Брайтона», по которому скоро будет сделано официально предложение. В случае прихода испанца «Сити» согласится на продажу Зинченко, сообщает журналист Фабрицио Романо. В приобретении 25-летнего украинского футболиста заинтересован «Эвертон», обозначивший его в качестве одной из приоритетных целей, и другие клубы.

В завершившемся сезоне Александр Зинченко 28 раз появился на поле в составе «Манчестер Сити», отметившись пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Сити Брайтон Александр Зинченко Марк Кукурелья
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