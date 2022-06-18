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«Аякс» близок к покупке бывшего лидера ПСВ

18 Июня 2022 • 19:28 Комментировать

Как мы сообщали еще в мае, нападающий Стивен Бергвейн собрался покинуть лондонский «Тоттенхэм», будучи недовольным тем количеством игрового времени, которое уделяется ему в составе лондонского клуба. Игрок определенно не входит в планы Антонио Конте и теперь активно рассматривает предложения вернуться в чемпионат Нидерландов.

Пикантность в том, что контракт ему предлагает амстердамский «Аякс», в то время как 24-летний Стивен является воспитанником ПСВ, злейшего конкурента «Аякса». Переговоры близки к успешному завершению, сообщает источник - нидерландское издание De Telegraaf.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Стивен Бергвейн
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