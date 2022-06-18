«Арсенал» подтвердил продление контракта с Нкетиа

Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа остаётся верным «канонирам». 23-летний футболист официально продлил контракт с лондонским клубом, при этом срок действия новой сделки не указывается. Единственное, известно, что она «долгосрочная».

Ранее инсайдеры предполагали, что контракт будет рассчитан до 2027 года.

Нкетиа предпочел «Арсенал», где играет с января 2019 года, «Кристал Пэлас», «Лиону» и «Марселю». В прошлом сезоне он забил 10 голов в 27 матчах за «Арсенал». В составе английской молодежки он играет еще ярче - 17 поединков и 16 мячей. Трансферная стоимость Нкетиа составляет 16 млн евро.