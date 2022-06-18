Тен Хаг ошеломлён тем, что Тимбер не хочет последовать за ним в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ошеломлён тем, что его бывший подопечный по амстердамскому «Аяксу» Юррьен Тимбер отказывается следовать за ним на «Олд Траффорд». Об этом заявляет издание Daily Mirror.

Напомним, что Тимбер является одним из приоритетных вариантов для тен Хага на усиление центра обороны. Тем не менее, тен Хаг не намерен оставлять попытки убедить Тимбера перебраться в «Манчестер Юнайтед».

По сведениям источника, Тимбер в данный момент опасается, что в случае перехода в «Манчестер Юнайтед» не сможет регулярно выходить в основном составе и лишит возможности прогрессировать.