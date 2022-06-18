«Аталанта» – один из клубов, которым интересен Минамино

Итальянская «Аталанта» включилась в гонку за полузащитника «Ливерпуля» Такуми Минамино. Об этом сообщает местное издание Liverpool Echo. Ранее сообщалось, что японец точно покинет клуб в это трансферное окно.

На Минамино также претендуют два клуба из Франции, которыми являются «Лион» и «Монако». Спрос на футболиста есть и в английской Премьер-лиге: ныне возглавляющий «Лидс» бывший тренер «Зальцбурга» Джесси Марш был бы не прочь вновь поработать с Минамино, которого тренировал в Австрии.

При этом футболист также может оказаться в «Саутгемптоне», за который провёл вторую половину позапрошлого сезона на правах аренды. Напомним, что Минамино в своё время обошёлся «Ливерпулю» в 8 миллионов евро.