«МЮ» предложил Эриксену контракт на один год

«Манчестер Юнайтед» предложил полузащитнику Кристиану Эриксену контракт сроком на один год. По информации от британского издания Daily Mirror, игрок взял время на раздумья, после чего объявит о своём решении заинтересованным клубам.

По сведениям источника, предложение «Манчестер Юнайтед» также включает в себя опцию продления контракта ещё на один сезон, которую может активировать любая из желающих сторон.

В возвращении Эриксена также заинтересован лондонский «Тоттенхэм», где датчанин успел поиграть с 2013 по 2020 год. Полузащитник до сих пор является лучшим ассистентом в истории «шпор».