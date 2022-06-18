Соса – приоритет «Челси» на замену Алонсо

Лондонский «Челси» твёрдо намерен приобрести левого защитника «Штуттгарта» Борну Сосу. Согласно информации от Football London, хорват является приоритетным вариантом для «синих» на замену Маркосу Алонсо, который собрался переходить в каталонскую «Барселону».

Соса является одним из самых результативных защитников в последних сезонах немецкой Бундеслиги. В последних двух розыгрышах турнира хорват забил один гол и отдал целых 17 результативных передач.

Главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю нравятся латерали, которые эффективно помогают атаке. Именно поэтому Соса является приоритетным вариантом для «синих».