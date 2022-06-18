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«ПСЖ» готов утроить зарплату Филлипса

18 Июня 2022 • 14:22 Комментировать

Французский «ПСЖ» хочет перехватить полузащитника «Лидса» Кэлвина Филлипса у «Манчестер Сити». Согласно информации от британского издания The Sun, парижский клуб готов выложить за игрока сборной Англии 60 миллионов евро.

При этом «ПСЖ» не составит проблем утроить зарплату Филлипса, на что не готов пойти «Манчестер Сити». Окончательное решение предстоит принять самому футболисту.

Ранее «Лидс» уже подписал на замену Филлипсу полузащитника Марка Року из мюнхенской «Баварии». Трансфер испанца обошёлся «павлинам» в 15 миллионов евро. Теперь «Лидс» может спокойно заняться продажей своего воспитанника.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Сити ПСЖ Кэлвин Филлипс
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