Варан: «Все в «МЮ» взволнованы приходом нового тренера»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан заявил, что в клубе взволнованы приходом нового тренера Эрика тен Хага, который возглавил команду, придя из амстердамского «Аякса».

«Все в клубе взволнованы приходом нового тренера. Новый сезон подразумевает новое начало, поэтому мы постараемся быть готовы к этому. Мы с нетерпением ждём предсезонной подготовки», – цитирует Варана официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Варан присоединился к «Манчестер Юнайтед» прошлым летом из мадридского «Реала». В дебютном сезоне за английский клуб француз отметился голом и ассистом в АПЛ.