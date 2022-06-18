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«Челси» сделал предложение по трансферу Шкриньяра

18 Июня 2022 • 14:03 Комментировать

Лондонский «Челси» сделал первое официальное предложение миланскому «Интеру» по трансферу центрального защитника Милана Шкриньяра. Журналист Джанлука ди Марцио сообщает, что это предложение является «важным» для руководства «нерадзурри».

Клуб не хотел бы терять Шкриньяра в это трансферное окно, но проблемы с финансами заставляют руководство задуматься о продаже. Переход Шкриньяра в «Челси» также может стать частью сделки по возвращению Ромелу Лукаку обратно в «Интер».

Напомним, что ранее «Интер» отклонил предложение «ПСЖ» в размере 50 миллионов евро по трансферу Шкриньяра.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Милан Шкриньяр
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