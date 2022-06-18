Сауль – альтернатива для «Ромы» в случае неудачи с трансфером Луиса

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Согласно информации от Calciomercato, испанец рассматривается альтернативным вариантом для «Ромы» в случае неудачи с трансфером хавбека «Астон Виллы» Дугласа Луиса.

Ранее ходили слухи, что Сауль хочет провести следующий сезон в составе мадридского «Атлетико». Прошлую кампанию испанец провёл на правах аренды за лондонский «Челси», где практически не выходил в основном составе.

Кроме «Ромы» на Дугласа Луиса претендуют и другие клубы. Ранее «Астон Вилла» подписала на позицию бразильца Бубакара Камара, но пока что вероятность ухода Луиса является не очень высокой.