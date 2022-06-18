«МЮ» вряд ли подпишет разрушительного опорника в это трансферное окно

«Манчестер Юнайтед» в это трансферное окно вряд ли подпишет опорного полузащитника оборонительного плана. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, в руководстве «красных дьяволов» считают, что клубу не хватит бюджета для такой покупки.

Одним из вариантов для «Манчестер Юнайтед» на эту позицию является капитан «Вест Хэма» Деклан Райс, которым также интересуется «Челси». Тем не менее, запрашиваемые «молотобойцами» 160 миллионов евро отпугивают потенциальных покупателей.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в данный момент занимается трансферами Френки де Йонга из «Барселоны» и Антони из амстердамского «Аякса». Также приоритетом для клуба является покупка центрального защитника.