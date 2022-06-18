Палинья согласился перейти в «Фулхэм»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Жоау Палинья согласился перейти в лондонский «Фулхэм». Согласно информации от Sport Witness, «дачники» заплатят за футболиста сборной Португалии около 25 миллионов евро.

У «Спортинга» также было предложение от «Вулверхэмптона», но сам футболист решил выбрать «Фулхэм». Руководство «дачников» уже назначило португальцу медицинское обследование, которое состоится по окончанию отпуска футболиста в Дубаи.

Палинья подпишет с «Фулхэмом» контракт с годовой зарплатой в размере двух с половиной миллионов евро. В прошлом сезоне Палинья забил 3 гола в чемпионате Португалии.