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Палинья согласился перейти в «Фулхэм»

18 Июня 2022 • 13:27 Комментировать

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Жоау Палинья согласился перейти в лондонский «Фулхэм». Согласно информации от Sport Witness, «дачники» заплатят за футболиста сборной Португалии около 25 миллионов евро.

У «Спортинга» также было предложение от «Вулверхэмптона», но сам футболист решил выбрать «Фулхэм». Руководство «дачников» уже назначило португальцу медицинское обследование, которое состоится по окончанию отпуска футболиста в Дубаи.

Палинья подпишет с «Фулхэмом» контракт с годовой зарплатой в размере двух с половиной миллионов евро. В прошлом сезоне Палинья забил 3 гола в чемпионате Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Спортинг Лиссабон Жоау Палинья
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