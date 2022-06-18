Родриго назвал самого сложного соперника «Реала» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Родриго рассказал о самом сложном сопернике, с которым «сливочные» столкнулись в победном для себя розыгрыше Лиги чемпионов. Бразилец заявил, что сложнее всего «королевскому» клубу пришлось в полуфинале против «Манчестер Сити».

«Самый сложный соперник, с которым мы встретились в Лиге чемпионов? «Манчестер Сити». Их лучшим игроком я бы назвал Кевина де Брёйне», – цитирует бразильского футболиста The Madrid Zone.

Напомним, что в ответном полуфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» Родриго оформил дубль в компенсированное время. Это позволило «Реалу» перевести игру в овертайм, где «сливочные» дожали «горожан» благодаря голу Карима Бензема с пенальти.