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Родриго назвал самого сложного соперника «Реала» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов

18 Июня 2022 • 12:51 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Родриго рассказал о самом сложном сопернике, с которым «сливочные» столкнулись в победном для себя розыгрыше Лиги чемпионов. Бразилец заявил, что сложнее всего «королевскому» клубу пришлось в полуфинале против «Манчестер Сити».

«Самый сложный соперник, с которым мы встретились в Лиге чемпионов? «Манчестер Сити». Их лучшим игроком я бы назвал Кевина де Брёйне», – цитирует бразильского футболиста The Madrid Zone.

Напомним, что в ответном полуфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» Родриго оформил дубль в компенсированное время. Это позволило «Реалу» перевести игру в овертайм, где «сливочные» дожали «горожан» благодаря голу Карима Бензема с пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Манчестер Сити
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