Биссума: «Я всегда мечтал играть в Лиге чемпионов»

Новичок «Тоттенхэма» Ив Биссума заявил, что всегда мечтал выступать в Лиге чемпионов. Напомним, что по итогам прошлого сезона «шпоры» финишировали на четвёртом месте и оформили возвращение в самый престижный клубный турнир.

«Я всегда мечтал играть в Лиге чемпионов. Когда я был молод, я постоянно смотрел этот турнир. Я рад, что мне удалось осчастливить своих родителей. Моя цель – помочь команде. У нас много качественных игроков и отличный тренер», – сказал Биссума в своём первом интервью официальному сайту «шпор».

Напомним, что Биссума обошёлся «Тоттенхэму» в 30 миллионов евро. На игрока также претендовал лондонский «Арсенал».