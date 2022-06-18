Мане во вторник пройдёт медосмотр для перехода в «Баварию»

Переход нападающего Садио Мане из «Ливерпуля» в мюнхенскую «Баварию» должен завершиться во вторник. По информации от журналиста Фабрицио Романо, именно в этот день сенегалец пройдёт медобследование и подпишет контракт с мюнхенским клубом.

Сообщается, что Мане подпишет с «Баварией» контракт на три года. Сенегалец ранее заявил, что хочет покинуть «Ливерпуль». Клуб уже приобрёл ему на замену Дарвина Нуньеса из лиссабонской «Бенфики».

Трансфер Мане должен обойтись «Баварии» в 45 миллионов евро. Эта цена обусловлена тем, что у сенегальца остался всего год по контракту с «Ливерпулем».