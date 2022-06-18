Бекхэм рассказал о том, как Фергюсон помог ему после неудачи на ЧМ-1998

Именитый английский экс-футболист Дэвид Бекхэм в разговоре с журналистами вспомнил о том, как Алекс Фергюсон помог ему справиться со стрессом после неудачной игры на мундиале 1998 года.

Бекхэм сказал Marca, что на следующий день после вылета с чемпионата мира он рано проснулся и ответил на звонок с неизвестного номера. Экс-игрок отметил, что это был Фергюсон, который посоветовал полузащитнику на три недели уехать отдыхать, а потом вернуться в Манчестер, где о нём бы позаботились.

«Именно это помогло мне справиться с неудачей и после этого провести удачный сезон», - добавил Бекхэм.

Напомним, что Англия в 1/8 финала чемпионата мира в 1998 году проиграла аргентинцами. Бекхэм был удалён с поля за то, что ударил Диего Симеоне.