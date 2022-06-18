«Ноттингем Форест» близок к трансферу экс-нападающего «Ливерпуля»

Новичок АПЛ «Ноттингем Форест» близок к приобретению бывшего форварда «Ливерпуля» Тайво Авонийи. По информации от Liverpool Echo, «лесники» близки к согласованию трансфера с «Унион» Берлином.

Отмечается, что «Ливерпуль» получит 10% с продажи Авонийи в «Ноттингем Форест». Футболист принадлежал мерсисайдскому клубу с 2015 по 2021 год, но за всё время так и не смог дебютировать за команду Юргена Клоппа.

В прошлом сезоне Авонийи забил за «Унион» Берлин целых 15 мячей в немецкой Бундеслиге. 24-летним нападающим также интересовалась «Астон Вилла», но бирмингемцы в итоге решили не покупать форварда.