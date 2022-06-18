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«Тоттенхэм» составит конкуренцию «МЮ» в борьбе за Антони

18 Июня 2022 • 11:41 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» намерен составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за полузащитника амстердамского «Аякса» Антони. Об этом информирует журналист Мигель Дилэйни.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» пока является главным фаворитом на трансфер бразильца. Тем не менее, «шпоры» не теряют надежд, что им удастся перевернуть ситуацию в свою пользу и перехватить талантливого полузащитника.

Сам Антони ранее не стал отрицать, что может покинуть амстердамский «Аякс» этим летом. Футболист является одной из приоритетных трансферных целей для нового тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Аякс Манчестер Юнайтед
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