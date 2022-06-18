«Брайтон» хочет 60 миллионов евро за Кукурелью

«Брайтон» намерен выручить 60 миллионов евро за трансфер своего защитника Марка Кукурельи, которым активно интересуется «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Пол Баллус.

Отмечается, что в ближайшие дни «Манчестер Сити» проведёт новые переговоры по трансферу Кукурельи. Если «Брайтон» не снизит запрашиваемую сумму, руководство «горожан» решит переключиться к альтернативным вариантам для усиления левого фланга обороны.

Кукурелья также интересен лондонскому «Челси». Главный тренер «синих» Томас Тухель понимает, что испанец может закрыть сразу две позиции в обороне – на левом фланге и в центре в схеме с тремя защитниками.