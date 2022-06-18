Гарначо готов подписать новый контракт с «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо готов подписать с клубом новый контракт. Об этом сообщает британское издание Times Sport. Напомним, что действующее соглашение аргентинца с «красными дьяволами» истекает в конце следующего сезона.

Гарначо нравится новому тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу. Нидерландец считает, что через некоторое время футболист может вырасти в игрока основного состава.

Гарначо дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне. Ранее уже бывший тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник заявил, что аргентинца ждёт большое будущее на «Олд Траффорд».