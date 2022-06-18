«Челси» может подождать с трансфером Райса до следующего лета

Лондонский «Челси» пока не спешит возвращать своего воспитанника Деклана Райса из «Вест Хэма». По информации от журналиста Низара Кинселлы, «синие» могут повременить с трансфером капитана «молотобойцев» до следующего лета.

Дело в том, что «Вест Хэм» в данный момент запрашивает за Райса целых 160 миллионов евро. Контракт англичанина с клубом заканчивается летом 2024 года, поэтому следующим летом «молотобойцы» будут вынуждены продать его по сниженной цене, чтобы не потерять через год бесплатно.

Напомним, что Райс также интересен «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». По сведениям источника, сам Деклан хотел бы вернуться в «Челси».