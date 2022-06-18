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Тилеманс в очередной раз отказался продлевать контракт с «Лестером»

18 Июня 2022 • 10:44 Комментировать

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс вновь отказался продлевать контракт с клубом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, игрок сборной Бельгии решительно намерен покинуть «Кинг Пауэр Стэдиум» этим летом.

Главным фаворитом на трансфер Тилеманса является лондонский «Арсенал». Изначально бельгиец не горел желанием переходить в стан «канониров» из-за отсутствия возможности выступать в Лиге чемпионов, но «Арсеналу» удалось переубедить игрока.

Напомним, что Тилеманс выступает за «Лестер» с 2019 года. Бельгиец перебрался в команду из французского «Монако», где отыграл полтора сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Юри Тилеманс
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