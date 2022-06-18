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«Барселона» взорвёт трансферный рынок подписанием трёх звёзд

18 Июня 2022 • 10:15 Комментировать (1)

Руководство каталонской «Барселоны» планирует усилить состав команды в текущее трансферное окно. По информации Cope, «сине-гранатовые» намерены подписать сразу трех игроков топ-уровня. На эти трансферы владельцы клуба готовы выделить порядка 200 миллионов евро.

Как сообщает источник, главными целями «Барселоны» являются следующие футболисты: полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, форвард «Баварии» Роберт Левандовски и защитник «Севильи» Жюль Кунде.

В прошлом сезоне каталонская команда под руководством Хави Эрнандеса финишировала на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Чемпионом стал «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Бернарду Силва Жюль Кунде
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