«Барселона» взорвёт трансферный рынок подписанием трёх звёзд

Руководство каталонской «Барселоны» планирует усилить состав команды в текущее трансферное окно. По информации Cope, «сине-гранатовые» намерены подписать сразу трех игроков топ-уровня. На эти трансферы владельцы клуба готовы выделить порядка 200 миллионов евро.

Как сообщает источник, главными целями «Барселоны» являются следующие футболисты: полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, форвард «Баварии» Роберт Левандовски и защитник «Севильи» Жюль Кунде.

В прошлом сезоне каталонская команда под руководством Хави Эрнандеса финишировала на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Чемпионом стал «Реал».