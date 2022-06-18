Роналду - сыну: «С днём рождения, щенок, сыграем вместе?»

Звездный нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поздравил своего сына Криштиану-младшего с днем рождения. В пятницу, 17 июня, мальчику исполнилось 12 лет.

«Сын, поздравляю тебя! Как же быстро летит время! Еще сыграем вместе? Самое главное – продолжать оставаться мальчиком с большим сердцем. Удачи, щенок! Папа тебя очень сильно любит», - оставил сообщение 37-летний португалец в социальной сети.

Напомним, что в феврале Криштиану-младший присоединился к футбольной академии «Манчестер Юнайтед», где занимается со своими одногодками.