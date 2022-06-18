Бензема близок к продлению контракта с «Реалом»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема находится в шаге от подписания нового контракта со «сливочными». Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в социальных сетях.

Отмечается, что француз подпишет с командой новое соглашение сроком до 2024 года. Нынешний контракт нападающего рассчитан до конца следующего сезона. При этом источник добавляет, что продление Бензема уже давно было решённым делом, но сторонам понадобилось некоторое время, чтобы согласовать последние детали.

Напомним, что Бензема в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и Лиги чемпионов. Француз в данный момент является главным фаворитом на «Золотой мяч».