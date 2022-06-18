Нкетиа продлил контракт с «Арсеналом»

Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа продлил контракт с лондонским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение 23-летнего англичанина с «канонирами» рассчитано до 2027 года.

В минувшем сезоне форвард провёл за «Арсенал» 27 матчей, забив 10 голов и отдав одну результативную передачу. Отметим, что Нкетиа является воспитанником лондонского клуба.

Ранее сообщалось об интересе к Нкетиа со стороны французских клубов «Лиона» и «Марселя». Также возможностью приобретения футболиста интересовался «Кристал Пэлас».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 16 миллионов евро.