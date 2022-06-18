Назван фаворит на подписание Бэйла

«Астон Вилла» является фаворитом в борьбе за подписание валлийского полузащитника Гарета Бэйла, который недавно покинул мадридский «Реал».

По информации The Guardian, бирмингемская команда планирует этим летом подписать контракт с 32-летним валлийским футболистом, который на данный момент находится в статусе свободного агента. Стоит отметить, что в услугах Бэйла также заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

Напомним, что последние годы Гарет Бэйл выступал за мадридский «Реал». В прошлом сезоне валлиец провёл в испанском чемпионате всего лишь пять матчей, в которых забил один мяч.