«Вест Хэм» решил, что сделает с Влашичем

Хорватский полузащитник Никола Влашич может уйти из лондонского «Вест Хэма». Об этом стало известно журналистам Dalmatinskiportal.

По сведениям журналистов, руководство «молотобойцев» планирует отправить 24-летнего футболиста в аренду, где он получал бы больше игровой практики. Интерес к Влашичу проявляют хорватский «Хайдук» и «Торино».

Напомним, что Никола перешел в «Вест Хэм» из московского ЦСКА летом прошлого года. Его трансфер обошелся английскому клубу в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне хорват сыграл 31 матч, забил один гол и сделал две результативные передачи. Его контракт рассчитан до 2026 года.