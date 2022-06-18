«Аякс» покупает нападающего «Тоттенхэма»

Нападающий Стевен Бергвейн близок к уходу из лондонского «Тоттенхэма». По сообщениям журналистов De Telegraph, 24-летний футболист продолжит карьеру в амстердамском «Аяксе». Сумма трансфера составит порядка 22,5 миллиона евро. С учетом бонусных выплат она может увеличиться до 25 миллионов.

В свою очередь Бергвейн заключит с голландским грандом долгосрочное трудовое соглашение, которое будет рассчитано на пять лет.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Стевен принял участие в 25 поединках, в которых отметился лишь тремя забитыми мячами.