«Манчестер Юнайтед» хочет получить скидку на де Йонга

Голландский хавбек Френки де Йонг, правами на которого владеет каталонская «Барселона», продолжает оставаться трансферой целью «Манчестер Юнайтед».

Согласно данным источника, в манкунианском гранде рассчитывают, что «сине-гранатовые» пойдут на уступки и снизят сумму, запрашиваемую за переход полузащитника. Ранее сообщалось, что каталонцы хотят выручить с перехода де Йонга порядка 85 миллионов евро.

В прошлом сезоне голландский футболист принял участие в 46 поединках за «Барселону», в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Его действующий контракт рассчитан до середины 2026 года.