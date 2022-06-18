Месси или Роналду: Ван Бастен дал ответ, кто круче

Легендарный голландский нападающий Марко ван Бастен высказался об извечном споре, кто же лучше – аргентинец Лионель Месси или португалец Криштиану Роналду.

«КриРо – потрясающий футболист, однако те люди, которые считаю, что он лучше Месси, ничего не понимают в футболе. Лео – уникальный талант. Его нереально имитировать и невозможно повторить. Такой футболист появляется раз в 50 или 100 лет. При рождении его окунули в котел футбольного гения», - цитирует голландца Corriere dello Sport.

Напомним, что на счету Месси семь «Золотый мячей». В свою очередь Роналду выиграть пять подобных наград.

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