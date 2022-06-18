Лено может сменить «Арсенал» на другой лондонский клуб

Лондонский «Фулхэм» намерен усилить вратарскую линию немецким голкипером Берндом Лено, права на которого принадлежат «Арсеналу». Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

Согласно данным источника, «дачники» готовы заплатить за игрока порядка семи миллионов фунтов (~8 миллионов евро).

Бернд стал футболистом «Арсенала» в 2018 году, перейдя из леверкузенского «Байера» за 25 миллионов. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до середины следующего года.

В минувшем сезоне Лено редко проходил в состав «канониров». Немецкий вратарь принял участие лишь в восьми играх, в которых пропустил 11 голов.