Тилеманс хочет продолжить карьеру в европейском гранде

Игрок средней линии «Лестера» и сборной Бельгии Юри Тилеманс не собирается задерживаться в «Лестере». По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо в соцсетях, полузащитник отказался от нового трудового соглашения.

По сведениям источника, Тилеманс настроен перейти в один из европейских грандов. Если же он не получит соответствующего предложения, то будет готов к переговорам с нынешним клубом в сентябре.

Юри присоединился к «Лестеру» зимой 2019 года, перебравшись из «Монако». В составе английской команды он провел 154 поединка, отметившись 24 забитыми мячами и 24 голевыми передачами.