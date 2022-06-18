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Мадридский «Реал» не отказался от планов по покупке Холанна

18 Июня 2022 • 04:05 Комментировать

Несмотря на то, что норвежский нападающий Эрлинг Холанн выбрал «Манчестер Сити», в мадридском «Реале» не отказались от планов по его покупке. Просто теперь они перенесены на 2024 год - именно тогда, по замыслу Флорентино Переса, у него снова будет шанс купить футболиста, о котором говорит вся Европа.

Холанн станет заменой для Карима Бензема, который к тому моменту должен покинуть клуб, уточняет испанское издание AS. По неофициальной информации, за автоматический выкуп Холанна любому претенденту на него придется выплатить 150 миллионов евро. «Манчестер Сити» подписал с норвежским форвардом пятилетний контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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