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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лено обойдется «Фулхэму» в восемь миллионов евро

18 Июня 2022 • 03:53 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что вернувшийся в английскую Премьер-лигу «Фулхэм» активно ищет возможность усилить вратарскую линию и с этой целью обхаживает немецкого голкипера Бернда Лено. «Арсенал» не прочь отпустить 30-летнего вратаря, сейчас стороны пытаются сойтись в цене.

Нынешнее предложение «Фулхэма» - это восемь миллионов евро, это официальная сумма, предложенная «дачниками» руководству «Арсенала». В минувшем сезоне Лено редко появлялся на поле - в общей сложности он сыграл в восьми матчах. с учетом всех турниров. «Арсенал» при этом занял пятое место в турнирной таблице высшей лиги английского футбола.

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