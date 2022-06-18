Эдуар Менди признал, что до сих пор не смирился с непопаданием в число номинантов на «Золотой мяч»-2021

Вратарь «Челси» Эдуар Менди не получил признания, несмотря на выдающийся прошлый сезон.

Сенегалец был одним из ключевых игроков «Челси» в 2021 году, когда лондонская команда под руководством Томаса Тухеля завоевала Лигу чемпионов. Несмотря на индивидуальные и командные заслуги, Менди не был включён в число тридцати претендентов на «Золотой мяч», а в номинации «вратарь года» уступил итальянцу Джанлуиджи Доннарумме.

«Было несколько потрясающих моментов, но были и сложности, – рассказывает Менди о своей карьере в «Челси». – Думаю, как бы я ни пытался забыть о «Золотом мяче» [о непопадании в список претендентов], подсознательно это всё равно будет оказывать влияние. Но это важный опыт, каждый вызов чему-то учит. Это помогло мне стать сильнее», – заявил 30-летний голкипер.