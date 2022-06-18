Мане подпишет контракт с «Баварией» во вторник

До официального перехода Садио Мане из «Ливерпуля» в «Баварию» остаются считанные дни.

Нападающий «Ливерпуля» уже согласовал с мюнхенцами контракт, а клубы договорились между собой об условиях трансфера. Во вторник Мане пройдёт для «Баварии» медицинское обследование, после чего заключит договор, докладывает журналист Махмуд Гуйе. Соглашение 30-летнего форварда с немецким грандом будет рассчитано на три года.

Садио Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. За шесть лет в составе «красных» сенегалец отметился 120 забитыми мячами и более чем 40 голевыми передачами в 269 поединках.