Биссума обошёлся «Тоттенхэму» в 28 миллионов евро

Лондонский «Тоттенхэм» приобрел малийского полузащитника Ива Биссума, который перебрался в стан «шпор» из «Брайтона». Его приобретение обошлось лондонскому клубу в 28 миллионов фунтов стерлингов. Это уже третье приобретение «шпор» текущим летом после того, как в команду пришли голкипер Фрэзер Фостер и вингер Иван Перишич.

Биссума, которому 25 лет, выступал в составе «Брайтона» последние четыре года, в минувшем сезоне он сыграл 26 матчей в английской Премьер-лиге, забив при этом один мяч. «Тоттенхэм» интересовался им еще минувшей зимой, но в итоге получилось приобрести его лишь сейчас.