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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Биссума обошёлся «Тоттенхэму» в 28 миллионов евро

18 Июня 2022 • 01:36 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» приобрел малийского полузащитника Ива Биссума, который перебрался в стан «шпор» из «Брайтона». Его приобретение обошлось лондонскому клубу в 28 миллионов фунтов стерлингов. Это уже третье приобретение «шпор» текущим летом после того, как в команду пришли голкипер Фрэзер Фостер и вингер Иван Перишич.

Биссума, которому 25 лет, выступал в составе «Брайтона» последние четыре года, в минувшем сезоне он сыграл 26 матчей в английской Премьер-лиге, забив при этом один мяч. «Тоттенхэм» интересовался им еще минувшей зимой, но в итоге получилось приобрести его лишь сейчас.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ив Биссума
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