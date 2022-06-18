Источник: «Реал» определился с потенциальным преемником Бензема

Согласно данным источника, мадридский «Реал» через два года вернётся к кандидатуре Эрлинга Холанна.

Мадридцы фигурировали в числе претендентов на норвежского форварда этой весной, однако игрок достался «Манчестер Сити». По словам президента «Реала» Флорентино Переса, покупка Холанна не имела смысла из-за великолепной игры Карима Бензема.

Как утверждает издание Diario AS, «Реал» по-прежнему имеет планы на звёздного скандинава. «Сливочные» готовы побороться за Холанна летом 2024 года, когда вступит в силу пункт об отступных в размере 150 млн евро, прописанный в его контракте с «Сити». Тем же летом завершится и обновлённый контракт Карима Бензема, которому на тот момент будет 36 лет.