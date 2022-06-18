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«Интер» поставил «Челси» ультиматум в сделке по Лукаку

18 Июня 2022 • 00:50 Комментировать

Миланский «Интер» известил «Челси» о том, что не станет платить за аренду Ромелу Лукаку больше определённой суммы.

Первоначальное предложение «нерадзурри» в размере 5 млн за аренду нападающего было категорически отвергнуто лондонцами. «Челси» запросил за Лукаку значительно больше, но «Интер» предупредил своих коллег о том, что ни при каких раскладах не предложит за бельгийца больше 8 млн евро, информирует Calciomercato. К данной сумме могут добавиться лишь различные бонусы за результативность игрока.

Как утверждает источник, тем самым боссы «Интера» дали понять, что эта сделка нужна не столько им, сколько самому Лукаку, который не сработался с Томасом Тухелем и всеми силами пытается ускорить уход из «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
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