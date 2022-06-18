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«Саутгемптон» подписал контракт с ирландским вратарем «Манчестер Сити»

18 Июня 2022 • 00:35 Комментировать

В английском «Саутгемптоне» решили усилить первую линию обороны - клуб подписал контракты сразу с двумя новыми голкиперами. Самым важным приобретением является 20-летний Гейвин Базуну -ирландский вратарь, проведший уже десять матчей в составе национальной команды и доселе принадлежавший «Манчестер Сити». Соглашение с ним подписано на пять лет.

Также клуб договорился с 25-летним Матеушем Лисом - польским кипером, который выступал доселе в Турции. Он присоединится к клубу в качестве свободного агента, в то время как за Базуну «святые» выложили 14 миллионов евро, уточняет BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Гэвин Базуну Матеуш Лис
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