«Саутгемптон» подписал контракт с ирландским вратарем «Манчестер Сити»

В английском «Саутгемптоне» решили усилить первую линию обороны - клуб подписал контракты сразу с двумя новыми голкиперами. Самым важным приобретением является 20-летний Гейвин Базуну -ирландский вратарь, проведший уже десять матчей в составе национальной команды и доселе принадлежавший «Манчестер Сити». Соглашение с ним подписано на пять лет.

Также клуб договорился с 25-летним Матеушем Лисом - польским кипером, который выступал доселе в Турции. Он присоединится к клубу в качестве свободного агента, в то время как за Базуну «святые» выложили 14 миллионов евро, уточняет BBC Sport.