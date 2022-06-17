«Арсенал» охладил интерес к Тилемансу

Лондонский «Арсенал» больше не рассматривает полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса в качестве своей приоритетной цели.

Сегодня стало известно о переходе в «Арсенал» полузащитника «Порту» Фабиу Виейра. Трансфер 22-летнего португальца обошёлся «канонирам» в 35 млн евро. Это обстоятельство повлияло на интерес лондонцев к Юри Тилемансу: бельгиец долгое время считался ключевой целью клуба на рынке, но с приходом другого полузащитника интерес к игроку остыл.

По данным Sky Sports, этим летом «Арсенал» планировал подписать только одного хавбека, поэтому теперь трансфер Тилеманса выглядит маловероятным. Вместо этого 25-летний футболист в ближайшее время может продлить контракт с «Лестером» на один год.