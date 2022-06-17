«Брайтон» нашёл талант в Парагвае

Английский «Брайтон» подписал контракт с парагвайским нападающим Хулио Энчисо. Ему лишь восемнадцать лет, но в «Брайтоне» не пожалели на него одиннадцати миллионов евро, заключив четырехлетний контракт. Ранее Энчисо выступал за парагвайский клуб «Либердад», а в минувшем сезоне забил одиннадцать голов.

- Хулио - великолепный молодой талант. Мы готовы помочь ему развиваться. Он дополнит нашу атакую в следующем сезоне, - заявил в интервью BBC Sport наставник клуба Грэм Поттер.

В минувшем сезоне «Брайтон» занял девятое место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 51 очко.