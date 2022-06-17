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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент Левандовски пояснил, почему Роберт не хочет в АПЛ

17 Июня 2022 • 23:13 Комментировать

Агент Роберта Левандовски назвал истинную причину нежелания поляка играть в английской Премьер-лиге. Ранее утверждалось, что против этого категорически выступает его супруга. Однако его агент Чезари Кухарски пояснил, что дело на самом деле в другом - не в погоде и в не в супруге, которой не нравится погода.

- Левандовски не хочет в Англию не потому что там всегда идет дождь, как говорят. Причина в другом, он просто опасается, что не сможет забивать в Англии столь же часто, как в Германии, - цитирует Кухарски польский телеканал Sport1.

Напомним, что Левандовски с 2014 года выступает в «Баварии», но в последнее время жаждет покинуть клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Апл Роберт Левандовски
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